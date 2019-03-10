الصياهد 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسأبدى عدد من كبار السن المتواجدين داخل القرية السعودية للإبل ، سعادتهم البالغة بما رأوه من تجهيزات كبيرة داخل أرجاء القرية ، والتي تأتي مصاحبة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة الذي انطلق منذ أوائل شهر فبراير الماضي ، وإعجابهم بما تقدمه اللجنة المنظمة للمهرجان من تنظيم وخدمات متكاملة متميزة.وأشاروا إلى أن الفعاليات المصاحبة للمهرجان ، أعادتهم إلى الزمن الماضي الذي عاشوا فيه ، مقدمين شكرهم للقيادة الرشيدة على اهتمامها ورعايتها لإقامة المهرجان .// انتهى //18:47ت م0214