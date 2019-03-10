عام / " سار " تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
الأحد 1440/7/3 هـ الموافق 2019/03/10 م واس
الصياهد 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس
تشارك الشركة السعودية للخطوط الحديدية " سار " ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد .
وتتضمن مشاركة " سار " في المهرجان عبر ركن خاص ضم العديد من المذكرات وإرشادات متنوعة عن السلامة المرورية والطريق ، بالإضافة إلى تعريف زوار الركن ، بالسكك الحديدية للقطارات الخاصة بالشركة ، حيث لقي الجناح اهتماما وتفاعلا ومتابعة من قبل مرتادي الركن منذ انطلاق الفعاليات المصاحبة للمهرجان .
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18:54ت م
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