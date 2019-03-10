الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستقلص الفارق النقطي في صراع القمة، وصراع القاع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عقب ختام الجولة الـثالثة والعشرين من المسابقة ، وذلك وفقاً لأرقام وإحصائيات موقع الدوري السعودي للمحترفين ، حيث اقترب النصر من مطاردة الهلال في سباق المنافسة على الصدارة ، إذ تقلص فارق النقاط الستة الذي استمر خمس جولات ، ليصبح 4 نقاط بعد فوز الأول على ضيفه الاتفاق 3 - 2 ، وتعادل الثاني مع ضيفه الوحدة 1 - 1 ، وهي حالة التعادل الوحيدة في الجولة الثالثة والعشرين.وارتفع رصيد الهلال في سلم ترتيب المسابقة لـست وخمسين نقطة محافظاً على صدارته ، فيما استمر النصر في الوصافة بـاثنتين وخمسين نقطة ، وجاء الشباب ثالثاً بـ ثلاث وأربعين نقطة بعد فوزه على الفيصلي ، فيما وصل التعاون إلى النقطة رقم 42 عقب فوزه على الرائد 2 - 1 محافظاً على تواجده بين الأربعة الأوائل في سلم الترتيب.ولم تتغير مراكز الفرق في سلم الترتيب من الخامس وحتى المركز الـثاني عشر ، وهي على التوالي ، الأهلي أربعون نقطة ، والوحدة ست وثلاثون نقطة ، والفتح اثنتان وثلاثون نقطة ، والفيصلي ثلاثون نقطة ، والاتفاق ثمان وعشرون، والرائد خمس وعشرون، والقادسية والحزم أربع وعشرون نقطة .وتقدم الباطن للمركز الـثالث عشر عقب فوزه على الفتح 2 - 0 برصيد اثنتين وعشرين نقطة ، فيما تجاوز الاتحاد المركزين الأخيرين في القائمة وجاء في المركز الـرابع عشر متساوياً مع الفيحاء برصيد تسع عشرة نقطة، ولا زال فريق أحد في قاع الترتيب بـ أربع عشرة نقطة.وشهدت الجولة تسجيل الهدف المئوي الخامس ، والذي حمل توقيع ربيع سفياني مهاجم التعاون في شباك الرائد ، فيما أغلقت الجولة ملفاتها بوصولها للهدف رقم 519 بعد خوض 184 مباراة.وتمسك الكاميروني لياندر تاومبا مهاجم التعاون بصدارة هدافي المسابقة للجولة الثانية على التوالي برصيد ثمانية عشر هدفا ، فيما حصد المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر على المركز الثاني مع الفرنسي بافيتمبتي جوميز مهاجم الهلال برصيد سبعة عشر هدفا ، ثم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي برصيد ستة عشر هدفا ، فيما لازال محمد الصيعري مهاجم الحزم يتصدر قائمة الهدافين السعوديين بـ عشرة أهداف ، يليه فهد المولد بثمانية أهداف.وتصدر المغربي نور الدين مرابط لاعب النصر قائمة أكثر صانعي أهداف المسابقة لصناعته ثمانية أهداف ثم جوميز وهلدون راموس من الجبل الأخضر لاعب التعاون لصناعتهما سبعةأهداف ، ولا يزال محمد البريك لاعب الهلال يتصدر قائمة أكثر صانعي أهداف المسابقة من السعوديين.وسجلت الجولة الثالثة والعشرون عدداً من الأرقام الخاصة والجديدة لفرق ولاعبي الدوري ، أبرزها مواصلة الهلال التسجيل في 23 جولة على التوالي ، حيث تبقى له جولتان لمعادلة الأهلي (التسجيل في 25 جولة) و3 جولات لتسجيل رقم قياسي ، حيث سبق للهلال أن سجل في موسم 2009/2010 في كل جولات الدوري (التسجيل في 22 جولة متتالية) حينما كان عدد فرق الدوري اثني عشر.وتبقى للتعاون تحقيق ثلاث نقاط من أصل 21 نقطة لمعادلة أكبر مجموع نِقَاط في موسم واحد خلال مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين ، إذ سبق له أن حقق في موسم 2015/2016 المركز الرابع بـخمس وأربعين نقطة ، كما حقق الاتحاد أول فوز له على أرضه وبين جماهيره على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ، حينما تغلب على الفيحاء بهدفين نظيفين.في الوقت الذي وصل مهاجم الأهلي عمر السومة للهدف رقم 100 في تاريخ مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين ، ليصبح أسرع لاعب يسجل المئوية في 102 مباراة، حيث احتاج الثنائي المتواجد في قائمة المئوية التهديفية ناصر الشمراني لـ 146 مباراة ، ومحمد السهلاوي لـ 187 مباراة ، كما نجح السومة في هز شباك جميع الفرق التي لعب أمامها في الدوري السعودي للمحترفين (19 فريقا) ، عدا شباك فريق أحد التي لم ينجح في هزها.// انتهى //18:56ت م0217