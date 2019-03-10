ثقافي / اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ترسم صورة إبداعية داخل القرية
الأحد 1440/7/3 هـ الموافق 2019/03/10 م واس
الصياهد 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس
ضمن جهود اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة المقام حالياً في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض ، والرامية إلى إظهار المناسبة الغالية بصورة متميزة ، رسمت اللجنة في ثنايا وأرجاء القرية صورة إبداعية ، بوضع العديد من الصور للقيادة الرشيدة – حفظها الله _ ورسائل تقديرية لجنودنا البواسل ، تزينت بها القرية.
ولاقت هذه اللافتات الكبيرة ، اهتماماً ملحوظاً من زوار القرية السعودية للإبل بالتقاطهم العديد من الصور التذكارية .
// انتهى //
19:19ت م
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