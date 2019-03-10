الصياهد 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسضمن جهود اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة المقام حالياً في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض ، والرامية إلى إظهار المناسبة الغالية بصورة متميزة ، رسمت اللجنة في ثنايا وأرجاء القرية صورة إبداعية ، بوضع العديد من الصور للقيادة الرشيدة – حفظها الله _ ورسائل تقديرية لجنودنا البواسل ، تزينت بها القرية.ولاقت هذه اللافتات الكبيرة ، اهتماماً ملحوظاً من زوار القرية السعودية للإبل بالتقاطهم العديد من الصور التذكارية .// انتهى //19:19ت م0218