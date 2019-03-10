ثقافي / الأسر المنتجة تقدم العديد من منتجاتها لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
الأحد 1440/7/3 هـ الموافق 2019/03/10 م واس
الصياهد 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس
تقدم الأسر المنتجة ، المشاركة ضمن الفعاليات المصاحبة لمرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة ، منتجهاتها داخل القرية السعودية للإبل .
حيث تقدم هذه الأسر وعبر الأركان المخصصة لها في شتى أركان القرية العديد من المنتجات التي تنوعت بين أواني الضيافة والأكلات الشعبية بالإضافة إلى التمور والقهوة العربية والإقط ، والعسل الطبيعي ، التي لاقت إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان منذ انطلاقه .
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19:19ت م
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