الصياهد 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستقدم الأسر المنتجة ، المشاركة ضمن الفعاليات المصاحبة لمرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة ، منتجهاتها داخل القرية السعودية للإبل .حيث تقدم هذه الأسر وعبر الأركان المخصصة لها في شتى أركان القرية العديد من المنتجات التي تنوعت بين أواني الضيافة والأكلات الشعبية بالإضافة إلى التمور والقهوة العربية والإقط ، والعسل الطبيعي ، التي لاقت إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان منذ انطلاقه .// انتهى //19:19ت م0219