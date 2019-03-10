جدة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسافتتحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم، دورة صيانة ومعايرة أجهزة الرصد الجوي، التي تقيمها الهيئة، بمشاركة 15 متدربًا يمثلون الدفعة الثانية من موظفي الهيئة المتدربين في نفس المجال.وتهدف الدورة إلى رفع الكفاءة العلمية والفنية لفنيي أجهزة الرصد الجوي بالهيئة، والقدرة على استيعاب التطورات والتقدم في مجال أجهزة الرصد الجوي، واستخدام الطرق والأساليب الحديثة في أجهزة الرصد الجوي حسب معايير ومتطلبات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.حضر الدورة مدير عام الموارد البشرية بالهيئة، عبدالعزيز بن خيشان الجلسي، ورئيس قسم الأرصاد بالجامعة الدكتور منصور بن عطيه المزروعي، ونائب إدارة تطوير الموارد البشرية بالهيئة، محمد بن رجاءالله السلمي.// انتهى //20:20ت م0229