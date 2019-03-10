سياسي/ الرئيس الفلسطيني يكلف محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة
الأحد 1440/7/3 هـ الموافق 2019/03/10 م واس
رام الله 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس
كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية بتشكيل الحكومة الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن الرئيس محمود عباس، كلف الدكتور محمد اشتية بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ18.
من جانبه، قبل الدكتور اشتية، تكليف الرئيس عباس له بتشكيل الحكومة، وقال: "يشرفني قبول تكليفكم لي رئيسًا لوزراء حكومتكم، التي نأمل أن ننجزها بالتشاور مع كل من له علاقة، من فصائل، وقوى، وفعاليات وطنية، ومدنية، ومجتمعية، ومن ثم عرضها عليكم للإقرار والمصادقة".
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20:32ت م
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