رام الله 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية بتشكيل الحكومة الفلسطينية.وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن الرئيس محمود عباس، كلف الدكتور محمد اشتية بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ18.من جانبه، قبل الدكتور اشتية، تكليف الرئيس عباس له بتشكيل الحكومة، وقال: "يشرفني قبول تكليفكم لي رئيسًا لوزراء حكومتكم، التي نأمل أن ننجزها بالتشاور مع كل من له علاقة، من فصائل، وقوى، وفعاليات وطنية، ومدنية، ومجتمعية، ومن ثم عرضها عليكم للإقرار والمصادقة".//انتهى//20:32ت م0230