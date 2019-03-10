الدمام 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، مشروع نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع تقاطع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، ومشروع جسر الأمير نايف مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب، وجسر تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع ٢٨ بالدمام، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 426 مليون ريال، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وعدد من مسئولي أمانة المنطقة.وفور وصول سموه لموقع الحفل اطلع على تفاصيل المشاريع الثلاثة ثم أعلن عبر الدائرة التلفزيونية بدء الحركة في المشاريع قائلًا : " بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح المشروع ".وقدم سمو أمير المنطقة شكره وتقديره للمواطنين كافة الذين تعاونوا مع أمانة المنطقة الشرقية وإدارة الطرق لتنفيذ مثل هذه المشروعات الحيوية، التي جعلت من المنطقة مضرب مثل في غرس روح التعاون والعطاء لخدمة التنمية والبناء والتطور المستمر، سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.من جانبه ثمن المهندس الجبير رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية، تدشين هذه المشروعات الحيوية في مدينة الدمام، مؤكدًا أهميتها باعتبارها مداخل رئيسة في الدمام، وسيكون لها الأثر البالغ في تطوير المنطقة المحيطة لهذه المشاريع ومساهمتها في فك الاختناقات المرورية، وتحسين مداخل المدن، ضمن خطة الأمانة في تنفيذ مشروعات حيوية مهمة في كل مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.ونوه معاليه بالدعم غير المحدود والمتابعة المستمرة من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وحرصهما الدائم على متابعة المشروعات التنموية المهمة بالمنطقة التي تخدم جميع الأهالي، عادًا افتتاح سموه لهذه المشروعات أكبر دليل على حرصه ومتابعته سير جميع المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذ في المنطقة، وكذلك دعم ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، لجميع المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الأمانة في المنطقة..// انتهى //20:51ت م0231