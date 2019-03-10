الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم اليوم بمدينة الرياض اجتماعها الـ 65، برئاسة معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي رحب بجميع أعضاء اللجنة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مبديًا سعادته بنجاحات برامج وأنشطة الاتحاد العربي وفي مقدمتها مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.وشهد الاجتماع مطالبة جميع أعضاء اللجنة لمعالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس اللجنة التنفيذية باستمراره في منصبه، وقد لبى معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ طلب أعضاء اللجنة، وأعلن عن استمراره حتى نهاية فترته الرئاسية، متمنيًا استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه ولجانه، لما فيه تطور ونجاح رياضة كرة القدم في الوطن العربي.وأعلن معالي رئيس الاتحاد العربي عن البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية، كذلك أعلن معاليه عن مساندته للاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها، كما تم اعتماد جوائز سنوية لأفضل اتحاد وأفضل لاعب وأفضل مدرب واللاعب الهداف، وسيتم ذلك في المباراة النهائية القادمة لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، التي ستقام في الـ 18 من أبريل القادم بمدينة العين الإماراتية.وجرى خلال الاجتماع الذي حضره نائبا الرئيس محمد روراوة وعبدالخالق مسعود اطلاع أعضاء اللجنة التنفيذية على التقارير الإدارية والفنية الخاصة ببرامج الاتحاد، وكذلك مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال القائمة، بينما قدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاءالله السلمي تقريرًا موسعًا عن برامج ومسابقات الاتحاد المستقبلية، ومن ثم تم اعتمادتشكيل عدد من اللجان، وهي: اللجنة المنظمة للبطولات برئاسة محمد روراوة والدكتور معتصم جعفر نائبًا ، واللجنة الإشرافية على لجنة الحكام برئاسة غانم أحمد، واللجنة الطبية برئاسة الدكتور وديع الجريء، والتطوير برئاسة الدكتور جاسم الشكيلي، والقانونية برئاسة الدكتور حميد الشيباني، والأمور العاجلة برئاسة عبدالخالق مسعود، ولجنة العلاقات الدولية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، واللجنة النسائية برئاسة سمر نصار.وكان اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم الـ 65، قد حضره كل من نائبي رئيس الاتحاد محمد روراوة وعبدالخالق مسعود، وعبدالإله الدلاك واللواء جبريل الرجوب وهاني أبو ريدة والدكتور معتصم جعفر وغانم أحمد والدكتور جاسم الشكيلي والدكتور وديع الجريء وسمر نصار، بالإضافة إلى مستشار معالي رئيس الاتحاد، طلال آل الشيخ ونائب الأمين العامللاتحاد مبارك الضفيان.// انتهى //20:55ت م0235