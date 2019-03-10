القطيف 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسينظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف بعد غدٍ، ندوة بعنوان "الدين والمجتمع والتطور: أية علاقة؟"، يقدمها الباحث في العلوم الدينية الشيخ أحمد السلمان، وذلك بمقر المنتدى بحي التركية بالقطيف.وتتناول الندوة التي يديرها عبدالباريء الدخيل، عدة محاور، منها حتمية التطور في المجتمعات الإنسانية، وموقعية الدين في ظل التطورات، وأنماط التغير في العلاقة بالدين، إضافة إلى الصيغ المثلى لحدود الحالة الدينية، فيما يصاحبها معرض نحت للفنان هاشم العلوي، وعرض فيلم قصير.// انتهى //20:56ت م0236