رام الله 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "إن ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاكات متواصلة ووحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق، ولا يجب أن يستمر، فحياة مواطنينا الفلسطينيين في خطر متواصل، وهم بحاجة قصوى للحماية".وطالبت في بيان، صدر اليوم في ضوء جرائم الإعدامات الميدانية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها المختلفة بحق أبناء الشعب الفلسطينيين، بأوامر وتعليمات واضحة من المستوى السياسي الإسرائيلي، بوجوب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينيين، وهو ما تم ترجمته من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام".كما تواصل الوزارة مطالبتها للأمم المتحدة وأمينها العام بتقديم المقترحات العملية لكيفية تطبيق وتنفيذ ذلك القرار على الأرض، لإنهاء حالات الإعدام الميدانية، ولتوفير أشكال الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، وأن هذه المطالبة ستأخذ أشكالًا مختلفة وعلى عديد المستويات من أجل توفير الحد الأدنى من الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.// انتهى //20:57ت م0237