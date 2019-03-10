الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسأكد مدرب فريق النصر السعودي لكرة القدم روي فيتوريا صعوبة مباراة الغد التي تجمع فريقه بذوب آهن الإيراني ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة : سنلعب للفوز غدًا ولدينا وعي كامل بصعوبة المواجهة لذلك يجب أن نكون في قمة جاهزيتنا ، مشيراً إلى أن اللاعبين جاهزين للمباراة .من جهته قال لاعب النصر المغربي عبدالرازق حمدالله : إن فريقه جاهز لحصد الثلاث نقاط عندما يواجه ذوب آهن الإيراني غدا ، مؤكدا أنه لايوجد لقاء سهل في بطولة دوري الأبطال والجميع يعرف أن بطولة آسيا صعبة على الجميع .يذكر أن النصر في المركز الأخير في مجموعته بدون نقاط بعد خسارته أمام الوصل الإماراتي في الجولة الأولى 1 - صفر ، فيما يحتل ذوب آهن المركز الثاني مناصفة مع الزوراء العراقي بنقطة وحيدة ، والوصل الإماراتي يتصدر ترتيب الفرق .// انتهى //21:25ت م0239