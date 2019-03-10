رياضي / مدرب النصر السعودي : مباراة الغد صعبة وسنلعب للفوز
الأحد 1440/7/3 هـ الموافق 2019/03/10 م واس
الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس
أكد مدرب فريق النصر السعودي لكرة القدم روي فيتوريا صعوبة مباراة الغد التي تجمع فريقه بذوب آهن الإيراني ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .
وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة : سنلعب للفوز غدًا ولدينا وعي كامل بصعوبة المواجهة لذلك يجب أن نكون في قمة جاهزيتنا ، مشيراً إلى أن اللاعبين جاهزين للمباراة .
من جهته قال لاعب النصر المغربي عبدالرازق حمدالله : إن فريقه جاهز لحصد الثلاث نقاط عندما يواجه ذوب آهن الإيراني غدا ، مؤكدا أنه لايوجد لقاء سهل في بطولة دوري الأبطال والجميع يعرف أن بطولة آسيا صعبة على الجميع .
يذكر أن النصر في المركز الأخير في مجموعته بدون نقاط بعد خسارته أمام الوصل الإماراتي في الجولة الأولى 1 - صفر ، فيما يحتل ذوب آهن المركز الثاني مناصفة مع الزوراء العراقي بنقطة وحيدة ، والوصل الإماراتي يتصدر ترتيب الفرق .
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21:25ت م
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