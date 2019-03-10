تونس 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسفاز نادي حمام الأنف على ضيفه النادي البنزرتي بهدف لصفر لحساب الجولة 17 من البطولة التونسية لكرة القدم فيما انتصرت شبيبة القيروان على الملعب القابسي بهدفين لصفر وفي الرديف انتصر نجم المتلوي على مستقبل قابس بهدف دون مقابل.واستمر الترجي الرياضي في مقدمة الدوري التونسي لكرة القدم بـ 37 نقطة يليه النادي الصفاتقسي بـ34 نقطة وتنقصه مباراة واحدة بينما احتل البنزرتي المركز الثالث بـ 31 نقطة فالساحلي بـ30 نقطة.وكان اتحاد تطاوين تعادل أمس في ميدانه مع اتحاد بنقردان بهدف لكل منهما.// انتهى //21:32ت م0240