تونس 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستأهل النادي الصفاقسي إلى ربع نهائي في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بفوزه اليوم على ضيفه ومواطنه النجم الساحلي بهدفين لهدف في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.ويتقدم النادي الصفاقسي برصيد 9 نقاط مجموعته بفارق 4 نقاط على إينوغو رانجرس ثالث المجموعة بـ 5 نقاط.// انتهى //21:40ت م0243