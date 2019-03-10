الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستوج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهـام بكر التويجري الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في جميع الفئات في بطولة المملكة الافتتاحية للسهـام التي احتضنها ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بمشاركة 60 رامياً خلال الفترة من 5 - 8 مارس الجاري .وشهدت البطولة تتويج بطلاً جديداً بعدما انتزع الرامي راشد السبيعي ذهبية منافسات القوس الأولمبي "70م" فيما حل عبدالإله بن علي ثانياً وسامي البواردي ثالثاً .وفي منافسات القوس الأولمبي لمسافة 30م للناشئين حل في المركز الأول محمد حلوة وجاء في الوصافة محمود عزت ثم هتان باوجيه بينما نال ذهب منافسات 25م الرامي أنس يوسف وجاء ثانياً نورالدين محمد و ثالثاً عبدالعزيز الفرحان .وفاز بالمركز الأول في منافسات 18م هدف ثلاثي الرامي مجدي نافع وحل في المركز الثاني علي الشمراني ثم هيثم صدقة بينما نال ذهب المبتدئين لنفس المسافة الرامي يزن شحبر و حاز محمد بحيري على الميدالية الفضية و ذهبت البرونزية لسادن بخاري .وفي آخر المنافسات لمسافة 10م للبراعم تمكن الرامي اويس يوسف من الفوز بالمركز الأول وحل ثانياً اسر ابو النصر ثم أحمد ابوالنصر .// انتهى //21:47ت م0245