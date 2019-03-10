رياضي / طرح الجدول النهائي لمنافسات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي
الأحد 1440/7/3 هـ الموافق 2019/03/10 م واس
الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس
كشفت اللجنة التنفيذية للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي عن الجدول النهائي للمنافسات بعد الانتهاء من عملية التقسيم ، عقب انتهاء اجتماع اللجنة الفنية التي شارك فيها مدير الرياضة والتدريب الدكتور عماد محي الدين ، ومدير عام الألعاب والمسابقات بالرئاسة الاقليمية وشريف الفولى .
وتبدأ منافسات ألعاب القوى على امتداد ثلاثة أيام من يوم 16 إلى 18 مارس ، فيما تقام منافسات الريشة الطائرة على امتداد أربعة أيام من يوم 15 حتى يوم 18 ، وكرة السلة على امتداد ثلاثة أيام من يوم 15حتى 17 مارس ، أما كرة القدم الشاطئية فتقام منافساتها على مدى ثلاثة أيام من يوم 16 وحتى 18 مارس ، أما البوتشى فتقام منافساته على مدى أربعة أيام من يوم 15 حتى 18 مارس ، والبولينج على امتداد ثلاثة أيام من يوم 16 حتى 18 مارس ، وكذلك الدراجات والفروسية ، وكرة القدم فتبدأ منافساتها ابتداء من يوم 14 - يوم الافتتاح - وتستمر حتى يوم 18 مارس ، فيما تقام مسابقات الجمباز على مدى يومين هما 15 و16 مارس .
وتقام كرة اليد على مدى أربعه أيام من 15 حتى 18 مارس، وأيضا الجودو ، أمام مسابقات الكياك التجديف فتقام يومي 17و18 مارس ، والسباحة في المياه المفتوحة على مدى يوم واحد 16 مارس ، والشراع فتقام مسابقاته على مدى يومي 16 ويوم 18 مارس ، ومنافسات رفع الاثقال فتقام على مدى أربعة أيام من يوم 15حتى 18مارس ، وكذلك السباحة ، وتنس الطاولة والتنس الأرضي ، وكرة الطائرة فتقام على مدى ثلاثة أيام من يوم 15حتى 17 مارس .
وينطلق برنامج الكشف الصحي على جميع اللاعبين بعد الانتهاء من تجهيز العيادات الخاصة به لتوقيع عملية الكشف الصحي على اللاعبين في 8 مجالات، والكشف على صحة الفم والأسنان ،و على العيون ،و الأذن والأنف والحنجرة والتمرينات الحركية، واللياقة البدنية ، والتوعية الصحية والكشف الصحي الكامل ، والتغذية الذى ينطلق في الفترة من 11 وحتى 14 مارس، بهدف توفير أفضل مناخ صحى لكى يخرج اللاعب أفضل طاقاته الرياضية عند مشاركته في المنافسات الرسمية ، ويشارك في هذا البرنامج مجموعة من أطباء المنطقة من مصر الدكتور حسن شعبان ،الكباشى التوم السودان ، روجيه شويري لبنان ، وسلمى داودي ووفاء بوراغبا من المغرب ، محمود عبابنة من الأردن ، رانيا شرف من المملكة العربية السعودية ، وياسين بالحي الجزائر حارثة هاريداسان، نوف علي عبدالله، إبراهيم النون ، لطيفة احمد الرستماني ، شهد احمد النقبي ، الهام النعيمي، أميرة سيف محمد ،الخاجة احمد سعيد، آن ماتر ، خالد ابو عبيد، إليزابيث روث ، ريبيكا روخاس الإمارات إلى جانب نيشانت تايجي من السويد ، وايفا اندرسون من زامبيا ، وألفريد موامبا .
تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الفنية لمختلف الدول المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي ، تسعى لتقسيم اللاعبين في الرياضات الأولمبية التي ستنطلق يوم 12 مارس عقب عقد الاجتماع الفني للمدربين ، والكشف على مستويات اللاعبين من خلال الارقام والبيانات التي تم تسجيلها ، لتوزيع اللاعبين في المجموعات التي تتناسب مع سنهم ونوعهم وقدراتهم الرياضية لانطلاق مباريات التقسم ، للوقوف على المستوى الحقيقي لكل لاعب ثم ضمه للمجموعة التي سوف ينافس فيها .
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