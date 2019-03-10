الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسكشفت اللجنة التنفيذية للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي عن الجدول النهائي للمنافسات بعد الانتهاء من عملية التقسيم ، عقب انتهاء اجتماع اللجنة الفنية التي شارك فيها مدير الرياضة والتدريب الدكتور عماد محي الدين ، ومدير عام الألعاب والمسابقات بالرئاسة الاقليمية وشريف الفولى .وتبدأ منافسات ألعاب القوى على امتداد ثلاثة أيام من يوم 16 إلى 18 مارس ، فيما تقام منافسات الريشة الطائرة على امتداد أربعة أيام من يوم 15 حتى يوم 18 ، وكرة السلة على امتداد ثلاثة أيام من يوم 15حتى 17 مارس ، أما كرة القدم الشاطئية فتقام منافساتها على مدى ثلاثة أيام من يوم 16 وحتى 18 مارس ، أما البوتشى فتقام منافساته على مدى أربعة أيام من يوم 15 حتى 18 مارس ، والبولينج على امتداد ثلاثة أيام من يوم 16 حتى 18 مارس ، وكذلك الدراجات والفروسية ، وكرة القدم فتبدأ منافساتها ابتداء من يوم 14 - يوم الافتتاح - وتستمر حتى يوم 18 مارس ، فيما تقام مسابقات الجمباز على مدى يومين هما 15 و16 مارس .وتقام كرة اليد على مدى أربعه أيام من 15 حتى 18 مارس، وأيضا الجودو ، أمام مسابقات الكياك التجديف فتقام يومي 17و18 مارس ، والسباحة في المياه المفتوحة على مدى يوم واحد 16 مارس ، والشراع فتقام مسابقاته على مدى يومي 16 ويوم 18 مارس ، ومنافسات رفع الاثقال فتقام على مدى أربعة أيام من يوم 15حتى 18مارس ، وكذلك السباحة ، وتنس الطاولة والتنس الأرضي ، وكرة الطائرة فتقام على مدى ثلاثة أيام من يوم 15حتى 17 مارس .وينطلق برنامج الكشف الصحي على جميع اللاعبين بعد الانتهاء من تجهيز العيادات الخاصة به لتوقيع عملية الكشف الصحي على اللاعبين في 8 مجالات، والكشف على صحة الفم والأسنان ،و على العيون ،و الأذن والأنف والحنجرة والتمرينات الحركية، واللياقة البدنية ، والتوعية الصحية والكشف الصحي الكامل ، والتغذية الذى ينطلق في الفترة من 11 وحتى 14 مارس، بهدف توفير أفضل مناخ صحى لكى يخرج اللاعب أفضل طاقاته الرياضية عند مشاركته في المنافسات الرسمية ، ويشارك في هذا البرنامج مجموعة من أطباء المنطقة من مصر الدكتور حسن شعبان ،الكباشى التوم السودان ، روجيه شويري لبنان ، وسلمى داودي ووفاء بوراغبا من المغرب ، محمود عبابنة من الأردن ، رانيا شرف من المملكة العربية السعودية ، وياسين بالحي الجزائر حارثة هاريداسان، نوف علي عبدالله، إبراهيم النون ، لطيفة احمد الرستماني ، شهد احمد النقبي ، الهام النعيمي، أميرة سيف محمد ،الخاجة احمد سعيد، آن ماتر ، خالد ابو عبيد، إليزابيث روث ، ريبيكا روخاس الإمارات إلى جانب نيشانت تايجي من السويد ، وايفا اندرسون من زامبيا ، وألفريد موامبا .تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الفنية لمختلف الدول المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي ، تسعى لتقسيم اللاعبين في الرياضات الأولمبية التي ستنطلق يوم 12 مارس عقب عقد الاجتماع الفني للمدربين ، والكشف على مستويات اللاعبين من خلال الارقام والبيانات التي تم تسجيلها ، لتوزيع اللاعبين في المجموعات التي تتناسب مع سنهم ونوعهم وقدراتهم الرياضية لانطلاق مباريات التقسم ، للوقوف على المستوى الحقيقي لكل لاعب ثم ضمه للمجموعة التي سوف ينافس فيها .// انتهى //22:05ت م0246