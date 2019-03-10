الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسرأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اجتماع مجلس إدارة الصندوق.وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي، أن المجلس استعرض الأداء العام للصندوق خلال العام المالي المنصرم 1439 / 1440هـ (2018م) وبشكل خاص خطة العمل للعام المالي الحالي في مجالات الإقراض والتحصيل وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الصندوق، وسير العمل في مبادرات التحول الإستراتيجي للصندوق، والتأكد من تنفيذها وفق برنامجها الزمني المحدد التي بلغت نسبة إنجازها 92 % بنهاية العام المالي الفائت, إضافة إلى متابعة أعمال برنامج التوازن المالي، ووافق المجلس على تمويل قروض زراعية بمبلغ 38 مليون ريال شملت تمويل أعيان زراعية وتصنيع التمور وإنتاج الدواجن اللاحم في عدة مناطق بالمملكة.واعتمد مجلس الإدارة الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 1439 / 1440هـ (2018م) ، إضافة إلى اعتماد المجلس للتقرير السنوي الخامس والخمسين للصندوق للعام المالي 1439 / 1440هـ (2018م)، الذي يظهر أن إجمالي قيمة القروض الموافق عليها للعام المالي المنصرم لعدة مجالات في النشاط الزراعي بلغت أكثر من 1047 مليون ريال، بزيادة قدرها 63% عن العام السابق، وبذلك يبلغ إجمالي القروض المقدمة منذ إنشاء الصندوق وحتى العام المالي المنصرم نحو (50 ) مليار ريال، بإجمالي قروض معتمدة بلغ عددها ( 457.897) قرضًا.كما اعتمد مجلس إدارة الصندوق خلال هذا الاجتماع مشروع رأس المال البشري وإدارة الأداء الوظيفي لتطوير أداء القوى البشرية بالصندوق، وإدارة المواهب وتطوير قدرات الموظفين.وأقر مجلس الإدارة مشروع الحوكمة الخاص بدليل السياسات وإجراءات العمل بالصندوق، وجدول الصلاحيات الجديدة، مما يعكس حرص المجلس على إدارة عمليات وإجراءات العمل بالصندوق بكل كفاءة.وتابع المجلس إجراءات العمل في مشروع تحديث إستراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة (2020 - 2025م ) مؤكدًا أهمية هذا المشروع لتطوير أعمال الصندوق لمواكبة التغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية, كما وافق المجلس على التعاون مع وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لبحث سبل دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي من خدمات ومنتجات الصندوق التمويلية.واستعرض المجلس أعمال اللجان المنبثقة عنه والتقارير السنوية لها، حيث وجه المجلس تجاهها بما رآه.من جانبه أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي, مؤكدًا أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل خلال العام المالي الحالي بإذن الله استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته ( النباتية والحيوانية والسمكية ) والخدمات المساندة له، من خلال رفع قيمة الارتباط للإقراض، لمواصلة نمو هذا القطاع وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة, ليواصل تنفيذ خططه الشاملة، وتأدية رسالته بدعم المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع الزراعي، والمساهمة بفعالية في تأدية دوره المنوط به في دعم وتحقيق تطلعات وأهداف التنمية الزراعية في مختلف مناطق المملكة بالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة.// انتهى //22:08ت م0247