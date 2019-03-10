مكة المكرمة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسدشنت إدارة التعليم بمحافظة الليث اليوم، فعاليات دوري المدارس لكرة القدم الذي تقيمه الهيئة العامة للرياضة بالشراكة مع وزارة التعليم لجميع الطلاب في المناطق والمحافظات، تحت شعار " جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل ".ويشارك في دوري تعليم الليث ١٣٥ فريقًا على مستوى مدارس المحافظة، يمثلهم ١١١٧ لاعبًا من مختلف المراحل التعليمية، فيما تقام المباريات على ملعب مجمع الأنشطة الطلابية بالليث، وملعب بلدية محافظة أضم .وكان حفل الافتتاح قد أقيم بحضور المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، وعدد من القيادات التعليمية والرياضية بالمحافظة، وجمعت المباراة الافتتاحية مدرستي السعودية الابتدائية، ومدرسة ابن ماجد بقرية المجيرمة، وانتهت بفوز السعودية بأربعة أهداف مقابل لاشيء.وأكد المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي أن مشروع دوري المدارس يهدف إلى المساهمة في تطوير الرياضة السعودية، من خلال أكتشاف المواهب ، وتأهيل أبنائنا الطلاب، وإعدادهم من ناحية مهنية ليكونوا لبنة حقيقية ترفع من مستوى الرياضة السعودية.وقال ( السوادي ) لقد أولت قيادتنا الرشيدة -أيدها الله - جُلّ اهتمامها وعنايتها بالشباب وبمواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم الجسمية والعقلية، ويأتي اهتمام وزارة التعليم بالتكامل مع الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن ترجمة لتطلعات القيادة الحكيمة –أعزها الله –.من جانب آخر أكد المنسق العام لدوري المدارس رئيس قسم النشاط الرياضي بتعليم الليث علي بن إبراهيم الخيري، أن هذا المشروع الرياضي هو محور مهم يسهم في تحقيق أهداف السياسة الرياضية والعمل على غرس الميول والاتجاهات الإيجابية نحو ممارسة الرياضة المدرسية، وتوفير بيئة جاذبة للناشئة، تشجع على ممارسة الأنشطة الرياضية، وتعزيز اهتمام المجتمع بالأنشطة الرياضية المدرسية، إلى جانب إشباع حاجات ورغبات الطلاب للاستمتاع بالأوقات الحرة، وبث روح المنافسة والتميز في مناخ تربوي آمن، وتدريب الكوارد الوطنية من القيادات التربوية المتخصصة في مجال الإعداد والتخطيط والتنظيم والتدريب والتحكيم والإسعافات الأولية.مما يذكر أن إدارة التعليم قد اعتمدت تشكيل اللجنة المحلية المكلفة بالإشراف على الدوري، برئاسة رئيس قسم النشاط الرياضي والمنسق العام للدوري علي بن إبراهيم الخيري.وكانت اللجنة قد قامت منذ وقت مبكر بالإشراف على عملية التسجيل لجميع مدارس المحافظة، والإعلان عن الدوري والتعريف بآلية التسجيل، وتهيئة الميدان للمشاركة فيه، وإعداد جداول المباريات وتحديد الملاعب وترشيح المنسقين والحكام، والتجهيزات المطلوبة لبدء الدوري.// انتهى //22:17ت م0249