باريس 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسعزز فريق ليل تواجده في المركز الثاني بالدوري الفرنسي لكرة القدم ،بعد فوزه على مضيفه سانت إتيان بهدف دون رد اليوم في الجولة الـ 28 من المسابقة .ورفع ليل رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد سانت اتيان عند 43 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف ستاد ريمس.وشهدت الجولة تعادل مونبيلييه مع آنجيه 2 - 2 وفوز تولوز على جانجون 1 - صفر، ورين على كان 3 - 1 .// انتهى //22:18ت م0250