رياضي / الدوري الفرنسي : ليل يفوز على سانت إتيان
الأحد 1440/7/3 هـ الموافق 2019/03/10 م واس
باريس 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس
عزز فريق ليل تواجده في المركز الثاني بالدوري الفرنسي لكرة القدم ،بعد فوزه على مضيفه سانت إتيان بهدف دون رد اليوم في الجولة الـ 28 من المسابقة .
ورفع ليل رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد سانت اتيان عند 43 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف ستاد ريمس.
وشهدت الجولة تعادل مونبيلييه مع آنجيه 2 - 2 وفوز تولوز على جانجون 1 - صفر، ورين على كان 3 - 1 .
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22:18ت م
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