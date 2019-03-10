دبي 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسأكد مدرب فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم التشيلي خوسيه لويس سييرا أن فريقه لديه اسم كبير في آسيا وجميع الفرق الآسيوية تعرف جيدا .وقال سييرا في مؤتمر صحفي عقد اليوم قبل مواجهة مضيفه الوحدة الإماراتي غداً الاثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا ، :" جئنا إلى أبوظبي لتحقيق الفوز، حتى نستمر في التواجد في أجواء المنافسة .وأكد الوضع الحالي للفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لا يعني أننا سنكون ضعاف أو أننا لا نطمح للفوز، فاسم فريق الاتحاد كبير على مستوى القارة الآسيوية".وأضاف :"نمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب المستويات الجيدة، كما يدعمنا جمهور كبير عاشق لفريقه وسنكون جميعا على قدر محبة ومسؤوليتنا لرفع اسم الفريق في هذا المحفل القاري المهم".وكان الاتحاد بدأ الجولة الأولى بانتصار كبير على الريان القطري 5 - 1 ،فيما خسر الوحدة امام لوكوموتيف طشقند صفر - 2 .// انتهى //22:22ت م0251