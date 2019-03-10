الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسشارك رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور مبارك المطوع في أعمال المؤتمر الطبي السادس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمدينة تشنغدو الصينية.واختارت اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، الاتحاد السعودي إلى جانب الاتحاد الأردني من غرب آسيا، بالإضافة إلى الاتحادين الماليزي والفلبيني من شرق آسيا لعمل بحث علمي عن الساعة البيولوجية وإجهاد السفر واضطرابات النوم وتأثيرها على اللاعب أثناء المباريات.وعقد المطوع على هامش المؤتمر عدة لقاءات مع رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي ميشال دوخ، وعدد من رؤوساء اللجان الطبية في الاتحادات القارية والوطنية.// انتهى //22:26ت م0253