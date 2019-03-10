الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسيشارك مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، المقام في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 6 إلى 16 / 7 / 1440هـ.ويقدم جناح المركز المشارك بالمعرض إصدارات متنوعة من كتب وبحوث ودراسات وعناوين كثيرة منها: الدراسات الإسلامية واللغوية، والدراسات المعاصرة والبحوث العلمية، وسلسلة كتب التراث المحققة، والكتب المترجمة من اللغات الأخرى، بجانب مجلات "الفيصل"، و"الدراسات اللغوية"، و"الفيصل العلمية"، والكتب والدراسات والكشافات التي توثق مسيرة الملك فيصل، والأمير سعود الفيصل رحمهما الله.ويضم جناح مركز الملك فيصل للبحوث في معرض الرياض الدولي للكتاب عددًا كبيرًا من أحدث إصداراته ، إضافة للكتب المترجمة.كما يضم الجناح الدراسات العلمية الجديدة التي تصدرها إدارة البحوث بالمركز.// انتهى //22:40ت م0254