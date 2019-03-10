الدار البيضاء 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستعادل فريق الرجاء الرياضي المغربي مع ضيفه حسنية أغادير المغربي اليوم في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .ورفع الرجاء رصيده إلى أربع نقاط في قاع الترتيب، لتتقلص فرصه بدرجة كبيرة نحو الصعود لدور الثمانية، فيما رفع حسنية أغادير رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث.فيما يلتقي نهضة بركان المغربي مع أوثو دويو الكونغولي في وقت لاحق اليوم ، ويحتل نهضة بركان صدارة الترتيب برصيد ثماني نقاط، فيما يحتل أوثو دويو المركز الثالث برصيد خمس نقاط.// انتهى //22:42ت م0255