الصياهد 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسأوضح عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي فوزان حمد الماضي، أن عرض الإبل في الحفل الختامي في النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، يقتصر فقط على المنقيات المتوجة بالمركز الأول في منافسات الـ 100 للألوان الأربعة: الوضح، والمجاهيم، والشعل، والصفر، والـ 50 للوني الشقح والحمر، التي لايوجد فيها منافسات في عدد الـ 100، معللًا ذلك إلى ازدحام فقرات الحفل الختامي لهذا العام.جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الدوري للمهرجان الذي عقده مساء اليوم، بالمشاركة مع عضو لجنة المخالفات والعقوبات الشيخ ذيب الدوسري، مؤكدًا أن هذا القرار من رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن فلاح بن حثلين، نظرًا لازدحام فقرات الحفل الختامي.وأوضح الماضي أن حالات العبث بدأت في التلاشي نظير تفهم ملاك الإبل المشاركة للقرارات الأخيرة، مثل إتاحة الكشف الأولي الذي أقره نادي الإبل في نسخة هذا العام من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.وأكد الماضي أن نادي الإبل يرحب بالانسحاب الرسمي الذي يتم عبر الطرق الرسمية عبر تقديم المستندات الرسمية لأسباب الانسحاب، والتوقيع على قرار الانسحاب، مضيفًا بأن الانسحاب الرسمي ليس له توقيت معين، وهو متاح منذ إعلان المالك المشاركة حتى قبل دخول منقيته الميدان بساعات، داعيًا الملاك إلى الابتعاد عن الانسحاب عبر وسائل الإعلام، بطرق تعد مخالفة للنظام ومنها الانسحابات بعد إعلان النتائج اليومية.من جانبه أوضح عضو لجنة المخالفات والعقوبات الشيخ ذيب الدوسري، أنهم في نادي الإبل يتمنون من الملاك إجراء الفحص الأولي الذي وفره نادي الإبل بأسعار رمزية لمنقياتهم قبل دخول المنافسة في السنة القادمة، خاصةً وأن أغلب حالات العبث تكون لإبل مشتراه من قبل مالكها الذي يصدر ضده القرار.وأضاف الدوسري أن في الموسم القادم سيكون المالك الذي تثبت ضد إحدى إبله حالة عبث مخير بين أن يشارك بها بعد أن يتأكد اختفاء حالة العبث الموجودة فيها، أو أن يستبعدها، مؤكدًا بأن بعض حالات العبث تختفي خلال سنة أو مدة أقل من ذلك، مضيفًا بأن من يشارك بأي من إبله التي ثبت عليها حالة عبث هذا العام لن يفلت من العقوبة في السنة القادمة، إن أصر على المشاركة بها ووجد فيها حالة عبث مرة أخرى. // انتهى //23:07ت م0257