الطائف 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسوقعت جمعية الثقافة والفنون بالطائف اليوم, اتفاقية شراكة مجتمعية مع الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة, بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل بن خالد الخديدي ومدير عام التعليم بالمحافظة الدكتور طلال بن مبارك اللهيبي.وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون والتكامل بين الجهتين لخدمة المجتمع المحلي وتحقيق تنمية مستدامة لفئات المجتمع عامة والمجتمع التعليمي في التعليم بالمحافظة على وجه الخصوص ، والاستفادة من الكوادر والخبرات الثقافية والفنية المنتمية للجهتين من خلال مشاركتهم في الفعاليات والمهرجانات والأنشطة الطلابية والإعلامية والتدريبية والبرامج المتنوعة في مختلف المجالات الثقافية والفنية.وأوضح مدير الجمعية فيصل بن خالد الخديدي أن الاتفاقية جاءت تأكيداً على دعم الحراك الثقافي والفني في الطائف, بالإضافة إلى تعزيز الإبداع والصناعات الثقافية بجميع أشكالها لتكون أداة قوية وفريدة من نوعها وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة .// انتهى //23:31ت م0259