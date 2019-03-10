عدن 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسشنت وحدات من الجيش اليمني اليوم قصفًا مدفعيًا، استهدف تحركات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف شمالي شرق محافظة الجوف.وقال مصدر عسكري يمني وفقًا لموقع / 21 سبتمبر / الحكومي، إن القصف استهدف تعزيزات لميليشا الحوثي الإرهابية في منطقة وادي خب, وأسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا الإرهابية ، ومصرع وإصابة من كان على متنها.// انتهى //23:33ت م0260