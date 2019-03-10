جدة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واستطلق جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية غدًا فعاليات ملتقى "آداب٣" تحت عنوان" أثر العلوم الإنسانية في العلوم الأخرى" ،بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وعدد من الأكاديميين والمتخصصين في حقل العلوم الإنسانية، وذلك بقاعة الندوات بالكلية.وأوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور فيصل بن سعيد بالعمش، أن فعاليات الملتقى تشمل تكريم الجامعة لأستاذ الدراسات العليا بقسم اللغة العربية الدكتور عاصم حمدان، بمناسبة اختياره الشخصية الثقافية والأدبية لهذا العام، نظير جهوده المميزة وإسهاماته الثقافية والأدبية، التى أثرى بها الساحة الثقافية, مشيرًا إلى أن جلسات الملتقى تستمر على مدى يومين تقدم خلالها أكثر من ٢٠ ورقة علمية موزعة على عدة محاور.// إنتهى //23:57ت م0262