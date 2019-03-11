رام الله 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسالتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم، وزيرة خارجية النرويج أين ماري إريكسين سورايدي، والوفد المرافق لها.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه جرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية.وأكدت الوزيرة النرويجية، دعم النرويج الكامل لتحقيق السلام، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته، وتنسيق المساعدات التي تقدمها الدول المانحة.// انتهى //00:14ت م0263