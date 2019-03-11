القاهرة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفيًا بنظيره الأوغندي يوري موسيفيني، أكد خلاله الرئيس السيسي على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر وأوغندا.وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له ، أن الاتصال استعرض سبل التعاون التنموي بين دول حوض النيل؛ وأهمية الانخراط في حوار بناء وفعال من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي في منطقة حوض النيل.// انتهى //00:20ت م0265