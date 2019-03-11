الرياض 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسأكد عدد من لاعبي ناديي الأهلي والاتحاد السابقين أن دوري المدارس الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، هو بداية تصحيح المسار نحو اكتشاف وصقل مواهب حقيقية لخدمة المنتخبات السعودية من خلال الانضمام للأندية السعودية في مختلف مدن ومحافظات المملكة" .وقال لاعب الوسط الدولي السابق خالد قهوجي: "اختفت المنافسات بين المدارس وبدأت مباريات الحواري بالاندثار، ليأتي دوري المدارس ليكون الرافد المهم والقوي للأندية والمنتخبات على المدى القصير والطويل مع الاهتمام الكبير من قبل القيادة الرياضية في المملكة الذي أثمر عن هذه الشراكة بين هيئة الرياضة ووزارة التعليم، مؤكدا أنها ستكون لها مخرجات من المواهب الرياضية التي ستدعم الأندية والمنتخبات السعودية".وأضاف : "أتمنى أن يكون هناك اهتمام خاص بالموهوبين المكتشفين في دوري المدارس، حتى يكون لدينا جيل جديد يخدم الرياضة السعودية".بدوره عد المهاجم الدولي السابق طلال المشعل دوري المدارس بوابة لكل طالب موهوب في كرة القدم، مشيراً إلى أن إقامة دوري للمدارس بهذا الحجم من حيث المشاركة والأعداد وإشراف وشراكة من هيئة الرياضة ووزارة التعليم، خطوة رائدة وبداية النجاح في بروز واكتشاف المواهب ، مبيناً أن البدايات تكون فيها بعض الأخطاء والصعوبات، ولكن يجب تجاوزها وتلافيها في المسابقات القادمة في هذا المشروع الذي يستمر لمدة 5 سنوات.فيما أوضح المهاجم السابق عبدالله فوال أن دوري المدارس يعد خطوة رائدة لاكتشاف المواهب الحقيقية وصقلها في محاضن تدريبية مختصة سواءً داخل أو خارج المملكة، مبينا أن المدارس من أهم الجهات التي يتم فيها التنقيب عن المواهب، كما أن دوري المدارس سيكون له صدى واسع من حيث اكتشاف المواهب واختيار اللاعبين المميزين، وهي فرصة رائعة للاعبين بالانضمام للأندية والمنتخبات".بدوره أكد اللاعب السابق عادل الثقفي أن دوري المدارس بحلته الجديدة يعد بداية تصحيح المسار للرياضة السعودية في اكتشاف وصقل المواهب في رياضة كرة القدم، إذ يرتبط نجاح ذلك بوجود مختصين وكوادر بشرية مختصة لنجاح التجربة مع فئة مهمة من أبناء الوطن، مشيراٌ إلى أن غالبية لاعبي الأندية كانت بداياتهم من دوري المدارس سابقاً ، معبراً عن أمله أن تطبق فكرة دوري المدارس في كرة القدم على جميع الألعاب الرياضية المختلفة في المملكة .وقال اللاعب السابق مروان بصاص: " فكرة دوري المدارس إيجابية ورائدة لاكتشاف المواهب وبحاجة إلى عناية في اختيار المواهب المكتشفة من خلال رياضيين لهم خبرة في اكتشاف المواهب من مدربين ولاعبين لديهم خبرات في الفئات السنية، مبيناً أن البطولة لها مردود إيجابي على الأندية والمنتخبات بحكم الاهتمام الكبير الذي تحظي به البطولة بعد توقيع الشراكة بين هيئة الرياضة ووزارة التعليم لمدة خمسة سنوات".// انتهى //00:28ت م0266