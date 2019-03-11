القاهرة 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واسفاز فريق الزمالك المصري على ضيفه جورماهيا الكيني بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط ويتصدر مجموعته متفوقا على بيترو أتلتيكو الأنجولي ونصر حسين داي الجزائري ولكل منهما 7 نقاط وجورماهيا الكيني الذي يحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط ليشتعل الصراع على بطاقتي التأهل بالمجموعة في الجولة الأخيرة التي يلتقي فيها الزمالك مع نصر حسين داي بالجزائر وجورماهيا الكيني وبيترو أتلتيكو بكينيا.// انتهى //01:17ت م0267