الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يستقبل السفير الصينيخادم الحرمين يمنح وسام الملك عبدالعزيز للاعبي المنتخببناءً على توجيه سمو ولي العهد.. عسير تستكمل مشروعاتها الأساسية في الصحة والنقل والخدمات البلديةأمير الرياض يستقبل مساعد وزير العمل للشؤون التنفيذيةبرعاية وزير الداخلية.. مؤتمر السلامة المرورية ينطلق اليومانطلاق مسابقة سلطان بن عبدالعزيز للقرآن والسنة بإندونيسيا.. غداًد. الربيعة يلتقي وفداً من الهلال الأحمر الطاجيكيوزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة لدى السنغالأمين الرياض: إنشاء مركز تدريبي هندسي لتطوير الكوادرسمير جعجع لـ«الرياض»: الظرف الإقليمي والدولي مؤاتٍ لحل مشكلة سلاح «حزب اللـه»باكستان تؤكد دعمها لحق المملكة في الدفاع عن سيادتهامقتل ثلاثة من قادة طالبانغوايدو يدعو لاحتجاج ضخم// يتبع //06:21ت م0003