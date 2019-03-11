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الاثنين 1440/7/4 هـ الموافق 2019/03/11 م واس
الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يستقبل السفير الصيني
خادم الحرمين يمنح وسام الملك عبدالعزيز للاعبي المنتخب
بناءً على توجيه سمو ولي العهد.. عسير تستكمل مشروعاتها الأساسية في الصحة والنقل والخدمات البلدية
أمير الرياض يستقبل مساعد وزير العمل للشؤون التنفيذية
برعاية وزير الداخلية.. مؤتمر السلامة المرورية ينطلق اليوم
انطلاق مسابقة سلطان بن عبدالعزيز للقرآن والسنة بإندونيسيا.. غداً
د. الربيعة يلتقي وفداً من الهلال الأحمر الطاجيكي
وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة لدى السنغال
أمين الرياض: إنشاء مركز تدريبي هندسي لتطوير الكوادر
سمير جعجع لـ«الرياض»: الظرف الإقليمي والدولي مؤاتٍ لحل مشكلة سلاح «حزب اللـه»
باكستان تؤكد دعمها لحق المملكة في الدفاع عن سيادتها
مقتل ثلاثة من قادة طالبان
غوايدو يدعو لاحتجاج ضخم
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