وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( استراتيجية ناعمة) : يمثّل بناء الشخصية على المستويين المعرفي والسلوكي أحد المرتكزات المهمة لبناء جيل قوي وصلب وقادر على مواكبة الجديد من المعارف والعلوم على اختلاف مشاربها، وهو ما يستوجب معه إيلاء الفكر والمعرفة والثقافة الرصينة المتنوعة الاهتمام الخليق بها. فمع هذا المدّ المعلوماتي والقيمي، وما يرافقهما من تبعات وآثار، كل ذلك سينعكس على الأجيال سواء سلباً أو إيجاباً.وأكدت انه أمام سطوة العولمة بمختلف استراتيجياتها، سواء الاستراتيجية الاقتصادية وسعيها إلى فتح الأسواق، وكسر حدّة الاحتكار، أو السياسية، أو الثقافية؛ حيث تعمد هذه الأخيرة – وبدأب كبير - إلى تنميط عقول الأجيال المختلفة لشبابنا من الجنسين؛ وذلك عبر بناء نمط حياتي، وتوجُّه قيمي وسلوكي، يخدمان هيمنتها وبما يمكن أن يُطلق عليه «الاستراتيجية الناعمة»، وهي استراتيجية تبسط نفوذها عبر نشر ثقافات الاستهلاك واللذة والمتعة، التي تؤدي القنوات، بمختلف أنواعها وكذلك وسائل التواصل، دورا في تكريسها، وتغلغل هوية العولمة المذيبة لكل قيمة وفكر بعد طمسها للهويات الوطنية والانتماءات التقليدية؛ لتكون المحصّلة خواء وفراغًا روحيًا وتنميطًا ناعمًا جرت قولبته في الأذهان والنفوس.وأضافت أننا نعيش حراكاً ثقافياً مهماً ولافتاً، فلا غرو أن تعمّ البهجة الأوساط الاجتماعية والثقافية خصوصاً، مع الإعلان عن قرب تدشين معرض الرياض الدولي للكتاب؛ هذا المحفل الذي يشكّل عرساً ثقافياً يترقّبه الجميع. وتزداد أهمية وقيمة هذه النسخة من المعرض بعد أن وضعت إدارته في حسبانها أن الثقافة تتجاوز النمط التقليدي، الذي يحصرها في كتاب فقط، رغم أهمية الأخير باعتباره خازن المعرفة، ووعاء العلم والثقافة، إلا أن ما تم الإعلان عنه من حضور مرافق للفعاليات من أفلام سينمائية وتكريم لبعض رموز مبدعيها، إضافة إلى الفعاليات التقليدية الأخرى كالندوات والمحاضرات وغيرهما.وأشارت إلى أن الفعل الثقافي آخذ في التمدّد بشكل مدروس، ويرقب المستقبل بأعين لا تكتفي بالرصد، وإنما بالحضور الفاعل، الذي يخدم الوطن وإنسانه، من خلال الوعي الفكري الرصين، الذي يستحيل اختراقه، رغم التحديات التي تسعى إلى تذويبه في المدّ العولمي الشرس.// يتبع //06:21ت م0004