وكتبت صحيفة "عكاظ" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( جرائم تنظيم الحمدين مستمرة!):يوما بعد آخر تتكشف للعالم مخازي تنظيم الحمدين القطري، ومحاولاته الخبيثة لنشر الإرهاب والفساد وزعزعة النظام العالمي سياسيا وأمنيا واقتصاديا وحتى رياضيا. فبعد تورط هذا التنظيم الشيطاني في تمويل كل التنظيمات الإرهابية في العالم التي تصل نسبة التناقض بينها إلى حد العداء، ودعمه لتنظيم الإخوان الإرهابي العالمي، وثبوت تمويله لمليشيا حزب الله العراقية بمليار دولار تحت غطاء تقديم فدية للإفراج عن قطريين محتجزين عند التنظيم، اكتشف العالم تورط التنظيم الشيطاني في استغلال الأنظمة البنكية البريطانية، حيث وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني الاتهامات لتنظيم الحمدين ولأربعة من كبار المسؤولين السابقين في بنك باركليز بالكذب والتدليس والتزوير على الأسواق المالية والسلطات البريطانية، أثناء الأزمة المالية عام 2008 وتمرير رشاوى ضخمة بطريقة غير قانونية.ورأت أن العالم اكتشف أخيراً تقديم تنظيم الحمدين رشوة بنحو مليار دولار؛ للحصول على شرف تنظيم بطولة كأس العالم 2022، واستغلاله حقوق البث التلفزيوني في إتمام عملية شراء حق استضافة مونديال 2022 ودفعه 5 أضعاف قيمتها الحقيقية من أجل الضغط على مسؤولي الفيفا بمنح قطر حق تنظيم كأس العالم.وختمت : كل هذه الجرائم وسواها ما هي إلا غيض من فيض من مسلسل فساد تنظيم الحمدين من أجل زلزلة السلام العالمي، وتنصيب تنظيم الإخوان في مركز القيادة لتخريب كل المجتمعات والشعوب.// انتهى //06:23ت م0006