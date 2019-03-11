الباحة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المندق, وقلوة, والمخواة والأجزاء المجاورة، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //08:55ت م0011