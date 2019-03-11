عام / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
الاثنين 1440/7/4 هـ الموافق 2019/03/11 م واس
الباحة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المندق, وقلوة, والمخواة والأجزاء المجاورة، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.
من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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