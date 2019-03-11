نجران 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة بكلية التربية شطر الطالبات أمس، فعاليةً توعوية حول حقوق المرأة في الإسلام والمجتمع، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك في بهو الكلية.وسلّطت الفعالية الضوء على حقوق المرأة في الإسلام و المجتمع من خلال عرض مجموعة أركان توعوية عن حقوق المرأة ، وفرص العمل المتاحة لها ، ومناقشة قضاياها ،وإبراز أهم إنجازاتها في المملكة بمختلف المجالات، إضافة إلى تشجيع المرأة على بذل المزيد من الجهد للمشاركة في تنمية مجتمعها وبلادها وفق التطلعات الوطنية، واستعراض نماذج نسائية سعودية مبدعة في عدد من المجالات.// انتهى //09:02ت م0013