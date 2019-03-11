كيسمايو - جوبالاند 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,000 سلة غذائية، تزن 74 طنًا، للمتضررين من الفيضانات فى منطقة "جوب وين" بمدينة "كسمايو" التابعة لإقليم "جوبا لاند" بالصومال، يستفيد منها 6,000 فرد.وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.// انتهى //11:31ت م0043