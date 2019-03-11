عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,000 سلة غذائية للمتضررين من الفيضانات في كيسمايو بالصومال
الاثنين 1440/7/4 هـ الموافق 2019/03/11 م واس
كيسمايو - جوبالاند 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,000 سلة غذائية، تزن 74 طنًا، للمتضررين من الفيضانات فى منطقة "جوب وين" بمدينة "كسمايو" التابعة لإقليم "جوبا لاند" بالصومال، يستفيد منها 6,000 فرد.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.
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11:31ت م
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