بروكسل 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسيعقد غدًا ولمدة يومين، مؤتمر بروكسل الثالث لدعم سوريا وبعض دول المنطقة، برئاسة الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والدول المستضيفة للاجئين السوريين.ووفق المجلس الأوروبي، سيعيد المؤتمر التأكيد على الدعم السياسي والمالي للمجتمع الدولي لجيران سوريا، لا سيما لبنان والأردن وتركيا. كما سيتم تسليط الضوء على جهود العراق ومصر.وسيركز على إعلان تبرعات لسوريا والدول المتضررة في منطقة الشرق الأوسط ، في هذا العام 2019.// انتهى //11:32ت م0044