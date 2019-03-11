جيزان 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسنظمت جمعية "أمل" للتوعية بأضرار القات بمنطقة جازان، لقاءً تعريفياً ببرنامج "واعد جازان"، بحضور عضو مجلس الشورى نائب رئيس الجمعية الدكتور علي العريشي وعدد من قيادات إدارتي التعليم في جازان وصبيا ، وذلك بفندق الماريوت بمدينة جيزان .وأكد الدكتور العريشي أهمية تظافر الجهود لنجاح البرنامج ، وتعزيز التعاون بين القطاعات المشاركة كافة .واستعرض اللقاء تفاصيل فعاليات البرنامج الذي يستهدف تدريب أكثر من ٣٠٠ طالب وطالبة بهدف تعزيز القيم الإيجابية، واكتشاف المواهب وصقلها وتحفيزها، من خلال حزمة من الفعاليات المسرحية والبرامج التفاعلية ومعرض متخصص يتكون من أربعة مسارات هي " أرسم حلمي ، وأنمي قدرتي ، وأمارس تخصصي ، واختار مهنتي " إلى جانب المسابقات التنافسية التي تشمل مسابقة عندليب وفكرة إبداعية وكاتب ورسام وفوتغراف ومتحدث واعد " .ويستهدف البرنامج، الذي ينطلق بكورنيش مدينة جيزان الشمالي يوم السبت المقبل الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية ، حيث يتضمن كذلك مسابقات رياضية في كرة القدم واختراق الضاحية لأشبال جازان ، حيث وُضِعَتْ جوائز مالية كبيرة للفائزين والمدارس الأكثر تفاعلا مع البرامج.// انتهى //11:33ت م0045