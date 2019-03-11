المدينة المنورة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسينظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة غداً, بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي دورة للسيدات بعنوان "مهارات إعداد وتقديم البرامج الإذاعية".وتأتي الدورة التي ستعقد بمقر هيئة تطوير المدينة المنورة, ضمن سلسلة دورات منظومة بناء وتطوير الذات التي يقيمها الوقف لهذا العام.// انتهى //11:46ت م0047