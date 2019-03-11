عام / وقف تعظيم الوحيين ينظم دورة "مهارات إعداد وتقديم البرامج الإذاعية" بالمدينة المنورة غداً
الاثنين 1440/7/4 هـ الموافق 2019/03/11 م واس
المدينة المنورة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس
ينظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة غداً, بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي دورة للسيدات بعنوان "مهارات إعداد وتقديم البرامج الإذاعية".
وتأتي الدورة التي ستعقد بمقر هيئة تطوير المدينة المنورة, ضمن سلسلة دورات منظومة بناء وتطوير الذات التي يقيمها الوقف لهذا العام.
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11:46ت م
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