حضرموت 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جولاته الميدانية لتقديم برامج تدريبية للمزارعين اليمنيين في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، ضمن مشروع تحسين سبل العيش في القطاع الزراعي باليمن.وتعرف المزراعون خلال الدورات على أهم الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية وطرق مكافحتها وأساليب التسميد الصحيحة، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي ومعرفة الطرق الحديثة للتغلب على الآفات ومكافحتها .يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش قد وزع على 100 مزارع بمدينة سيئون وتريم بوادي حضرموت بذور قمح محسن ومبيدات وأسمدة، مساهمة في تحسين الإنتاج الزراعي.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.// انتهى //11:46ت م0049