الخرطوم 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إدانة -200- متهم بالشغب والتجمعات بولاية الخرطوم.وعرجت على إعلان السلطة الفلسطينية أمس، إجراءات تقشفية وتأخير صرف نسب من رواتب موظفيها مع تصاعد أزمتها المالية، جراء احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال الضرائب التي تجنيها للحكومة الفلسطينية.وأشارت صحف الاثنين إلى دعوة الحكومة اليمنية أمس، المجتمع الدولي، إلى اعتبار منطقة حجور بمحافظة حجة منطقة منكوبة، تستدعي تدخلات إغاثية وإنسانية عاجلة.وسلطت الضوء على تحطم طائرة أثيوبية من طراز "بوينغ 737" أمس، بعيد إقلاعها بدقائق من العاصمة أديس أبابا متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ149، وأفراد طاقمها الثمانية.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى تحذيرالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من مخاطر التظاهر، على وضع مصر والدول المجاورة لها، وإشارته إلى الخسائر الكبيرة، التي منيت بها مصر، أثناء أحداث 25 يناير 2011.// انتهى //11:53ت م0051