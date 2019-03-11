ضرية 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسانطلقت أمس، فعاليات النسخة الثالثة من حملة جامعة القصيم الشاملة تحت عنوان "توعية وصحة وتثقيف"، التي تقام في المركز الحضاري وفي عدد من المساجد والمدارس والأماكن العامة بمحافظة ضرية، وستستمر على مدى 7 أيام.واستفاد من الحملة في يومها الأول 4125 مستفيدًا ومستفيدة، من خلال 45 برنامجًا تضمنت خدمات طبية ورياضية وترفيهية وتوعوية وتثقيفية، إلى جانب عددٍ من الدورات التدريبية.وشارك في الحملة التي قدمت من خلالها أركان تعريفية وخدماتية تقدم للزوار من قبل 22 طالبًا ومنسوبًا من كليات وعمادات وإدارة جامعة القصيم منها "عمادة خدمة المجتمع، وكلية التربية، وكلية الزراعة، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية الإدارة والاقتصاد، وكلية الحاسب، وكلية الطب ببريدة، وكلية الطب بعنيزة، وكلية طب الأسنان، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية العلوم الصحية التطبيقية بالرس، وكلية الصيدلة، وكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، وكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالبكيرية، وكلية العلوم والآداب بالرس، وكلية العلوم والآداب بضريه، إضافة إلى عمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلاب، والإدارة العامة للإعلام والاتصال، وإدارة العلاقات العامة، وإدارة الأمن الجامعي، وإدارة الحركة والنقل.وبلغ عدد المستفيدين في اليوم الأول من الحملة للبرامج التربوية في المدارس 577 مستفيدًا، ومن البرامج الطبية التوعوية بالمركز الحضاري والمدارس 1700 مستفيد ومستفيدة، والبرامج التوعوية في المساجد 310 مستفيدين، والبرامج الترفيهية والمسرحية أكثر من 105 مستفيدين من البرامج الرياضية، كما شهدت الحملة زيارة 186 طلابًا من طلاب المدارس لمقر الحملة الرئيسي، وبلغ عدد زوار المركز الحضاري 430 زائرًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية والندوات العلمية 760 مستفيدًا و مستفيدة.// انتهى //12:01ت م0053