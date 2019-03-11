منفذ الوديعة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم، 45 شاحنة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف عددًا من المحافظات اليمنية.وتضمنت المساعدات 10,300 سلة غذائية، و 25,000 كرتون من التمور و 100 خيمة و 600 بطانية و 200 بساط، مستهدفة محافظات حضرموت والضالع وشبوة ومأرب والمهرة وعدن ولحج والجوف.وتأتي هذه الجهود في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته الإنسانية الراهنة.// انتهى //12:02ت م0054