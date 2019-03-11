عام / 45 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة تستهدف عدة محافظات يمنية
الاثنين 1440/7/4 هـ الموافق 2019/03/11 م واس
منفذ الوديعة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم، 45 شاحنة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف عددًا من المحافظات اليمنية.
وتضمنت المساعدات 10,300 سلة غذائية، و 25,000 كرتون من التمور و 100 خيمة و 600 بطانية و 200 بساط، مستهدفة محافظات حضرموت والضالع وشبوة ومأرب والمهرة وعدن ولحج والجوف.
وتأتي هذه الجهود في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته الإنسانية الراهنة.
// انتهى //
12:02ت م
0054