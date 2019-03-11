الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واستطلق المدينة الطبية بجامعة الملك سعود حملة " النوم الصحي صحة لكل الأعمار" الذي يتزامن مع اليوم العالمي للنوم الذي يوافق الـ 15من شهر مارس ، برعاية الرابطة العالمية لطب النوم (WASM).وعدّ مدير المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد باهمام اليوم العالمي للنوم, حدثاً سنوياً عالمياً، يقصد به أن يكون احتفالا وتذكيرا بأهمية النوم للجسم ودعوة للعمل على قضايا هامة تتعلق بالنوم، مثل التذكير بأهمية النوم للصحة العامة وتأثير نقص النوم على الجوانب الاجتماعية والتعليمية وتأثيره على حوادث السيارات.وأوضح أن اليوم العالمي للنوم يأتي هذا العام تحت شعار "النوم الصحي.. صحة لكل الأعمار"، مشيراً إلى أن هذا الشعار يرسل رسالة مفادها أن النوم الجيد يحسن نوعية الحياة والصحة بشكل عام في مختلف الفئات العمرية، لافتاً إلى أن الفعالية تهدف إلى التوعية بأهمية النوم على الصحة العامة لكل الأعمار، و تخفيف عبء مشاكل النوم عن المجتمع من خلال التوعية وتحسين الوقاية من اضطرابات النوم.وأكد أن الفعالية تعتبر فرصة ودعوة للوصول لعامة الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من طرق التواصل للتوعية والتذكير بأهمية النوم للصحة العامة وتأثير نقص النوم على حياة الفرد، وتوعية الجمهور بأهمية النوم وتعريفهم بالأمراض الشائعة كانقطاع النفس أثناء النوم والأرق ومرض زيادة النعاس وطرق علاجها, مبيناً أن للنوم وظائف مهمة وكثيرة، منها تنظيم إفراز الهرمونات في الليل كهرمون النمو المهم للصغار.ولفت النظر إلى أن اضطرابات النوم تتكون من أكثر من 70 اضطرابا، منها الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم والحركات اللا إرادية والمشي أثناء النوم, منوهاً باعتماد جامعة الملك سعود زمالة اضطرابات النوم منذ العام 2009 وتخرج منها ما يقارب عشرة أطباء حتى الآن من السعودية ودول الخليج والأردن.// انتهى //14:07ت م0099