جدة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واستشارك الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في احتفال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيومها العالمي إحياءً لذكرى دخول اتفاقية المنظمة حيز النفاذ في 1950 م وذلك في 23 مارس من كل عام في مختلف دول العالم .وتعد المملكة من الدول المؤسسة لمنظمة الأرصاد العالمية وعضوا دائما في مجلس إدارتها، وتقوم بدورها في وضع خطط عمل المنظمة العالمية للأرصاد وتنفيذ هذه الخطط على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتمثل المملكة نقطة اتصال لدول غرب آسيا بالنسبة للمنظمة من خلال المركز الإقليمي للاتصالات بجدة حسب توزيع المنظمة العالمية للطيران المدني لدول الشرق الأوسط والتي يبلغ عددها (14) دولة .كما يقوم المركز الإقليمي بتنفيذ ومراقبة جميع التعليمات فيما يخص البروتوكولات الخاصة بتحديث النشرات الأرصادية ومراقبة الدول التابعة للإقليم وإعادة بناء وحذف وإضافة العناوين حسب أنظمة (ICAO- WMO) كما يقوم المركز بإعداد عمل التقارير والجداول الإحصائية من قبل المنظمة وتزويد المنظمة بصفة دورية، إضافة إلى تبادل المعلومات الأرصادية مع دول الإقليم ومركز فيينا الدولي لمعلومات حيث يستقبل مركز جدة 5 ملايين رسالة خلال العام ويصدر 474 مليون رسالة.يذكر أن المركز يعمل على مدار الساعة، ويقوم بمهمات تجميع وتصحيح وإرسال النشرات الأرصادية للمملكة العربية السعودية ولدول مجلس التعاون الخليجي واليمن كنقطة "اتصال عالمية "، بحسب تصنيف المنظمة العالمية للأرصاد.// انتهى //14:11ت م0100