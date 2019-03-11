جدة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واساحتفلت جامعة جدة بتخرج (1340) طالبة من طالباتها يمثلن الدفعة الرابعة من خريجاتها للعام الجامعي 1438-1439هـ بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان وذلك بقاعة الجوهرة بالفيصلية .وبدأ الحفل بمسيرة للطالبات تتقدمهن قيادات الكليات ووكيلات العمادات المستقلة، وألقت وكيلة عمادة القبول والتسجيل بالجامعة كلمة رحبت فيها بالخريجات وأمهاتهن، مشيرةً إلى أن حفل التخرج ليوم أمس الأحد خصص للاحتفال بطالبات الدراسات العليا الحاصلات على درجة الماجستير وعددهن (52) طالبة إلى جانب الاحتفال بخريجات الدبلوم التربوي والبكالوريوس من كلية التربية، أما احتفال اليوم الاثنين فيشمل الخريجات لمرحلة البكالوريوس من كليات فرع خليص وفرع الكامل وكلية الأعمال وبعدد إجمالي يصل إلى (701) طالبة لمرحلة البكالوريوس وعدد (587) طالبة لمرحلة الدبلوم التربوي .بعدها ألقت الدكتورة شذا خصيفان كلمة بهذه المناسبة باركت فيها للخريجات فرحتهن بالتخرج وإكمال متطلبات التخرج والنجاح والتفوق، مؤكدة بأنهن سيمثلن إضافة فاعلة للوطن ولمرحلة أكثر نجاحًا وثقة وتألقًا .إثر ذلك قامت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات بتكريم الطالبات المتفوقات في مختلف التخصصات والمراحل .// انتهى //14:11ت م0101