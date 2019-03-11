الباحة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واسافتتح صاحب السمّو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني في التربية تحت شعار "التربية آفاق مستقبلية", وذلك على المسرح الرئيسي بجامعة الباحة.وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي مدير جامعة الباحة المشرف العام على المؤتمر الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين كلمة، رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة والحضور، معرباً عن شكره لسموه على رعايته للحفل، واهتمامه بمختلف المناشط والفعاليات التي تشهدها الجامعة.وبين معاليه أن اللجنة العلمية للمؤتمر أقرت تسعة محاور رئيسية تغطي جّل ميادين التربية، حيث تقدم للمؤتمر أكثر من 256 ملخصاً ومقترحاً بحثياً، وتم قبول 219 مقترحاً تغطي جميع المحاور، مشيراً إلى أن 170 بحثاً عرضت على لجان علمية متخصصة وأجازات منها 86 للعرض في جلسات المؤتمر.وعد الدكتور الحسين أن هذا التنوع في محاور المؤتمر وأبحاثه وباحثيه ميزة لتبادل الخبرات بين التربويين في شمولية وتكاملية تحقق آفاقاً مستقبلية للتربية ، متمنياً أن يحقق المؤتمر الأهداف المنشودة منه .بعدها ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب كلمة المشاركين في المؤتمر ، الذي نوه فيها بما يحظى به التعليم في المملكة من الموازنات وتوجيه الموارد المالية والبشرية بشكل مُلفت، مؤكداً أن هذه العناية شكلت مثالاً غير مسبوق لما تركزت عليه رؤية المملكة 2030 الطموحة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" ويشرف عليها مهندسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك لتطوير التعليم وتنمية رأس المال البشري إيماناً بأهمية ذلك.وأشاد سموه بما حظي به التعليم من اهتمام في برنامج التحول الوطني 2020 والبرنامج الجديد لتنمية القدرات البشرية من دعم لمبادراتها الطموحة ، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين ، والعمل نحو تعليم وتربية متميزة وحلول مستدامة.ثم دشن الأمير حسام بن سعود ، الجمعية العلمية السعودية للقيادة التربوية بالجامعة، التي هي أحدى الجمعيات المميزة وسيكون لها دور بارز على مستوى الوطن والجامعات السعودية، وتهتم بالنشر العلمي والبحث العلمي وتنظيم المؤتمرات واللقاءات والندوات العلمية .كما شهد سموه توقيع اتفاقية بين جامعة الباحة، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية بالمنطقة لتحسين وتطوير الأداء التعليمي، وتبادل الخبرات العلمية والتربوية والإدارية والبحثية والتدريبية بين الطرفين، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات والتطور العلمي والتربوي والتطبيقي في شتى المجالات، والمساهمة في تطوير المنطقة بالمجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياحية والبيئية.وفى ختام الحفل قام سمو أمير منطقة الباحة بتسليم الدروع على المشاركين في جلسات المؤتمر، والداعمين، فيما تسلم سمو هدية تذكارية بهذه المناسبة.حضر الحفل مدير شرطة المنطقة العميد وليد بن حمزة الحربي، وعدد من المسؤولين ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات، والطلاب.// انتهى //14:22ت م0103