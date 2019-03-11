‏‎عرعر 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس‏‎رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة اجتماع مجلس التنمية السياحية, وذلك في قاعة الاجتماعات بالإمارة.وناقش الاجتماع استراتيجية الفعاليات السياحية في المنطقة، وإعداد خطة لتفعيل عناصر منظومة التنمية السياحية والتراث الحضاري بالمنطقة لاسيما في موسم الشتاء وفي المناسبات والإجازات.وبحث الاجتماع سبل تعزيز العمل السياحي وتسخير الإمكانات, بالتعاون المشترك وتضافر الجهود بين الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمؤسسات غير الربحية لتنويع الأنشطة والفعاليات السياحية بالتزامن مع رفع جودة الخدمات السياحية للمستويات المعيارية.وأكد سمو أمير المنطقة أهمية التوسع في الفعاليات السياحية والبرامج الترفيهية وتوطين المهن والحرف المرتبطة بالسياحة والآثار وإعداد البرامج التسويقية للفرص الاستثمارية في المنطقة، وذلك في إطار تعزيز إسهام القطاع السياحي كأحد أهم مقومات المنطقة الاقتصادية في إجمالي ناتج المنطقة.من جهة أخرى, اعتمد سموه إطلاق النسخة الأولى من مهرجان ربيع عرعر "البنفسج"، داعياً الجميع إلى التعاون في تحقيق متطلبات نجاحه, منوهًا بما توليه القيادة الرشيدة، من رعاية واهتمام لقطاع السياحة ومشروعاته في أنحاء المملكة كافة وفي المنطقة، إيماناً منها بأهمية السياحة المحلية في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.كما ناقش الاجتماع ، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها العديد من القرارات.// انتهى //14:23ت م0104