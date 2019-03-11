بريدة 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لجمعية "طعامي" ببريدة في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية طعامي فهد بن عبدالعزيز الخضير، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية، الذين قدموا للسلام على سموه بعد صدور الموافقة على تأسيس الجمعية، وإطلاع سموه على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من عمر مشروع حفظ النعمة.واستمع سمو أمير القصيم إلى إيجاز عن الجمعية ورؤيتها في تحقيق مفهوم ونشر ثقافة حفظ النعمة وإكرامها، وما تم إنجازه لمشروع حفظ النعمة، مشيداً بمشروع حفظ النعمة "طعامي" في سبيل الحفاظ على النعمة ومحاربة الهدر وتوزيعها على مستحقيها، معرباً عن بالغ شكره وامتنانه وتقديره لأعضاء الجمعية والعاملين بها على هذا العمل الخيري المشرف، منوهاً بالدور الرائد الذي تقوم به الجمعية في حفظ النعمة وتوزيعها على مستحقيها، مؤكداً على أهمية الحفاظ على نعم الله التي من بها على عبادة، ووجوب مقابلتها بالشكر والحمد لله على نعمه الكثيرة ومنها أداء حق الشكر لله والحفاظ على النعم وعدم الإسراف بها، والعمل الجاد من قبل مختلف شرائح المجتمع كافة للحفاظ على النعمة والاستفادة من الفائض منها في الولائم والمناسبات.وقال سموه: إن أعظم مشروع لحفظ النعمة هو مشروع سعودي وعلى مستوى العالم وهو توزيع لحوم الأضاحي على الدول المحتاجة.من جهته قدم رئيس مجلس إدارة جمعية طعامي شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على دعمه المتواصل لمشروع حفظ النعمة "طعامي" الذي يتكفل باستلام الطعام بأكمله وإعادة فرزه بمعايير عالية وإعداده جيداً للأكل وتوزيعه على المستحقين، بالإضافة إلى تكفل الجمعية بالنعمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حاثاً الجميع على التعاون في هذا المجال والعمل على الاستفادة من مشروع حفظ النعمة لتوفير الطعام للمحتاجين، والقيام بواجبهم في حفظ النعم وصيانتها من الإسراف والتبذير.حضر الاستقبال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق.// انتهى //14:24ت م0105